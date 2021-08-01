В турецком Ичмилере повторный пожар приблизился к жилым домам и отелям

В турецком Ичмилере повторный пожар приблизился к жилым домам и отелям

2021-08-01 10:22:42

2021-08-01 10:22:42

2021-08-01 10:22:42

2021-08-01 10:22:42

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