Отели на Кубани начали принимать только привитых гостей. Заселяться в гостиницы можно также тем, кто уже переболел COVID-19. Новые правила вступили в силу с воскресенья, 1 августа. При заселении нужно предъявить сертификат о вакцинации или справку о перенесенной болезни, передает телеканал «Известия». При этом переболеть COVID-19 гость должен не позднее чем полгода назад. При медотводе нужно иметь при себе свежий ПЦР-тест, сделанный не раньше чем за 72 часа до заселения. Заселиться также можно при согласии привиться прямо в отеле. Туристы могут получить вакцину в ближайшие три дня после заселения. На курортах начнут штрафовать за отказ от вакцинации. Наказание может обойтись в 30 тыс. рублей.

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