Прямой эфир
Мир
Штат Флорида стал новым эпицентром распространения COVID-19 в США
Общество
Транспортное сообщение в Приамурье прервано из-за паводка
Спорт
Гимнастка Байлз вновь снялась с упражнений в личном первенстве на Играх
Наука
Канадские палеонтологи обнаружили следы древнейшего многоклеточного
Спорт
Российский боксер Хатаев завоевал бронзу Олимпиады в категории до 81 кг
Мир
Блинкен и глава МИД Израиля договорились о сотрудничестве по Mercer Street
Общество
В России разработали уникальный воздухоочиститель для самолетов
Общество
Закон о налоговом вычете за спорт вступил в силу на территории России

Сотни людей вышли на митинг за право голоса в Техасе

0
Выделить главное
вкл
выкл

Сотни людей вышли на митинг за право голоса в Техасе. Активисты добиваются принятия федерального закона о голосовании, передает телеканал «Известия». «Акт для народа» стал предметом споров обеих партий США. Реформа радикально меняет избирательную систему, которая предполагает создание независимых комиссий по уточнению границ округов. Закон снимает ряд ограничений, которые рассматривают в ряде штатов включая Техас и Джорджию. Например, восстановление в избирательных правах отбывших срок заключенных.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021