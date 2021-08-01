Сотни людей вышли на митинг за право голоса в Техасе. Активисты добиваются принятия федерального закона о голосовании, передает телеканал «Известия». «Акт для народа» стал предметом споров обеих партий США. Реформа радикально меняет избирательную систему, которая предполагает создание независимых комиссий по уточнению границ округов. Закон снимает ряд ограничений, которые рассматривают в ряде штатов включая Техас и Джорджию. Например, восстановление в избирательных правах отбывших срок заключенных.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.