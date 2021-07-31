Во Франции прошли демонстрации против обязательной вакцинации

Тысячи людей во Франции вышли на акции протеста. На улицах Парижа демонстрации уже переросли в драки с полицией. Силовики в ответ на нападения применили слезоточивый газ. Граждане Франции выступают против ужесточения ограничительных мер обязательной вакцинации, а также введения санитарных паспортов. Президента страны винят в ограничении свободы граждан, передает телеканал «Известия». При этом ранее публиковались опросы, где большинство за решения Макрона. Протестующие уверяют, что данные исследований сфальсифицированы. Обязательная вакцинация вызвала в обществе волну негодования. К примеру, в прошлые выходные на протесты вышли более 160 тыс. человек.

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