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Рынок новостроек остановился в семи регионах России

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В семи регионах России не продаются новостройки, такие данные следуют из Росреестра. За полгода в субъектах не купили ни одной квартиры в новых домах, сообщает телеканал «Известия». В списке регионов Камчатка, Мурманская область, Республика Тыва и Еврейская автономная область. Нет продаж новостроек на Чукотке и в Магаданской области. Новые квартиры не берут в Ямало-Ненецком автономном округе и в Карачаево-Черкессии. Последний пополнил этот список лишь в этом году. А в шести областях продажи остановились еще два года назад. Причиной такой ситуации стал запрет брать деньги дольщиков на строительство. Сейчас до сдачи квартир средства людей хранятся на эскроу-счетах. Застройщик возводит новое жилье на кредиты, взятые в банках.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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