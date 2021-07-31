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Рыцари в небе: на полигоне Алабино состоялся военно-спортивный праздник

На мероприятии присутствовал министр обороны РФ Сергей Шойгу
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ВДВ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
На подмосковном полигоне Алабино 31 июля состоялся военно-спортивный праздник, посвященный грядущему Дню ВДВ. Подробности — в фотогалерее «Известий»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
В ходе праздника были показаны новейшие образцы техники
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Зрители увидели, как менялась военная форма десантников
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Воины с блеском преодолевали сложнейшую полосу препятствий
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