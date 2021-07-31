СМИ сообщили о крушении Су-35 в Сахалинской области

Самолет Су-35 потерпел крушение в Сахалинской области, летчик катапультировался, передает 31 июля телеканал РЕН ТВ.

По его данным, из аэропорта Дземги вылетел самолет Су-35. Летчик катапультировался через 4 минуты, после чего воздушное средство без управления продолжило движение в сторону Сахалинской области.

Самолет упал в 50 км от поселка городского типа Смирных. О разрушениях и жертвах не сообщается.

24 июля легкомоторный двухместный самолет Р-2002 упал в нескольких километрах от Хабаровска в районе поселка Калиновка. В происшествии погибли находящиеся в кабине два человека — мужчина и женщина.