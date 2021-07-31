Депутаты Верховной рады ожидают энергетический коллапс на Украине

На Украине предсказали веерное отключение отопления зимой. Депутат Верховной рады Михаил Волынец заявил, что услуги ЖКХ в стране подорожают на 70%. Энергорынок Украины захватывают спекулянты, считают эксперты, их доля превысила 52%. В результате в начале июля не действовали 52 блока ТЭС, пять блоков АЭС. Это означает, что подготовка к отопительному сезону сорвана, передает телеканал «Известия». Энергосистема страны «уверенно скатывается в пропасть», подытожила ситуацию член правящей партии «Слуга народа» и депутат рады Людмила Буймистер.

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