Губернатор Техаса отверг предложенные Байденом карантинные ограничения

В США вопрос карантинных мер обострил противостояние властей и партий. Об ужесточении ограничений заявил накануне Джо Байден. Однако губернатор Техаса отказался вводить в штате масочный режим и обязательную вакцинацию, передает телеканал «Известия». Политик уверен, что решение о способах защиты от вируса, должно приниматься только индивидуально. Риторика традиционная для американских консерваторов, штат Техас как раз считается оплотом республиканской партии. При этом демократ Байден с высокой степенью вероятности допустил введение новых карантинных ограничений. Как показал недавний соцопрос, большинство американцев поддерживают такую политику, за обязательную вакцинацию высказались 68% опрошенных.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.