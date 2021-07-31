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Операторы техосмотра предложили ввести гибкие тарифы для машин

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Операторы техосмотра предлагают ввести гибкие тарифы для машин. Цену будут устанавливать, учитывая стоимость ОСАГО, сообщает телеканал «Известия». Итоговая сумма зависит от специфики конкретного региона. Рост тарифа увеличит количество пунктов техосмотра. Специалисты хотят исключить проверку ряда параметров авто, которые не влияют на безопасность дорожного движения. Появится международная классификация дефектов: незначительные, серьезные и опасные.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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