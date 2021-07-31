Суд продлил домашний арест Виктору Медведчуку до 7 сентября

Суд продлил домашний арест главе политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку до 7 сентября. Все доводы стороны защиты регулярно отклоняют, сообщает телеканал «Известия». Политсила считает арест произволом высшего руководства страны. Зеленского винят в узурпации власти. Лидер оппозиционной партии обвинил СБУ в фабрикации дела. Медведчук заявил, что поручение может быть отдано Зеленским и его командой. Депутаты рады подозревают политика в нарушении правил ведения войны и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму. Медведчук пытается обжаловать продление домашнего ареста. Оппозиционер считает меру пресечения незаконной.

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