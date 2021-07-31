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Владелец Ever Given решил заработать на экскурсиях по судну

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На Ever Given, принесшему убытки, владелец решил чуть заработать. На судно, перекрывшее Суэцкий канал, устраивают экскурсии, сообщает телеканал «Известия». Стоимость входного билета составляет €10,95. Штраф за шестидневную блокировку равен $540 млн. Для возмещения убытков владелец должен продать 54 млн билетов. Корабль останется в порту Роттердама до конца августа. Таким образом за день Ever Given должно посещать почти 2 млн человек.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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