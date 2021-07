Владелец Ever Given решил заработать на экскурсиях по судну

На Ever Given, принесшему убытки, владелец решил чуть заработать. На судно, перекрывшее Суэцкий канал, устраивают экскурсии, сообщает телеканал «Известия». Стоимость входного билета составляет €10,95. Штраф за шестидневную блокировку равен $540 млн. Для возмещения убытков владелец должен продать 54 млн билетов. Корабль останется в порту Роттердама до конца августа. Таким образом за день Ever Given должно посещать почти 2 млн человек.

