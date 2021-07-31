Маск заявил о попытке встретиться с Куком и продать компанию

Американский предприниматель, основатель компании Tesla Илон Маск хотел встретиться с гендиректором Appple Тимом Куком для обсуждения покупки Tesla. Инициатором диалога был производитель электромобилей. В итоге американские бизнесмены не поговорили, признался Илон, сообщает телеканал «Известия». Стоимость компании на тот момент составляла 6% от сегодняшней. У Tesla в тот период были трудности с наращиванием производства. Сейчас капитализация предприятия превышает $680 млрд. Год назад цена фирмы была в шесть раз ниже.

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