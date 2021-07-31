В США приняли план развития инфраструктуры страны за $1 трлн

В США принят план развития инфраструктуры страны. Поддержали проект 66 сенаторов, 28 высказались против. План реконструкции рассчитан на восемь лет. Больше всего средств направят на строительство дорог и мостов — $110 млрд, сообщает телеканал «Известия». Также деньги пойдут на модернизацию общественного транспорта США, системы безопасности на дорогах, гаваней, водного транспорта. Отдельным пунктом идет переход на чистую энергетику — $73 млрд. Кроме того, известно, что президент США Джо Байден планирует добиваться принятия более масштабного плана. На отдельный проект лидер США запросит порядка $3,5 трлн.

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