Болельщики записали песню в поддержку российских спортсменов

Российских спортсменов на Олимпиаде в Токио поддержали песней Цоя. Болельщики записали кавер на композицию «Группа крови», сообщает телеканал «Известия». В клипе участвовали музыкальные коллективы и юные спортсмены. Это уже шестая работа в рамках проекта #10песенчемпионов. Идея принадлежит Ассоциации студенческих спортивных клубов.

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