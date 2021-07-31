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Семь человек погибли в результате нападения боевиков на севере Ирака

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Не менее семи человек стали жертвами вооруженной атаки на траурную процессию на севере Ирака. Об этом в пятницу, 30 июля, сообщил телеканал Al Sumaria, со ссылкой на источники.

По его данным, нападение боевиков из формирований, связанных с ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ) произошло неподалеку от города Ясриб в провинции Салах-эд-Дин (в 45 км к северу от Багдада). Террористы атаковали автомобиль службы ритуальных услуг. Среди погибших есть сотрудники данной организации, мирные жители, а также представители служб безопасности Ирака. Также сообщается, что пострадали в результате инцидента 17 человек.

Местные власти объявили о начале расследования случившегося, пообещав «в кратчайшие сроки найти и наказать виновных».

3 июля сообщалось, что по меньшей мере семь человек погибли, еще 11 получили ранения в Ираке в результате нападений на объекты энергетической инфраструктуры страны в последнее время.

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