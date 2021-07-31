Нефтеперерабатывающее предприятие подверглось ракетной атаке в Ираке

Крупное предприятие одной из нефтяных компаний Ирака подверглось ракетной атаке на севере страны. Об этом со ссылкой на источник в службе безопасности сообщил местный телеканал «Ас-Сумария» в ночь на субботу, 31 июля.

По предварительным данным, предприятие находится в городе Байджи провинции Салах-эд-Дин в 200 км северо-западнее Багдада.

Отмечается, что упавший снаряд, предположительно, был изготовлен кустарным способом. Информации о жертвах или разрушениях не поступало.

3 июля сообщалось, что по меньшей мере семь человек погибли, еще 11 получили ранения в Ираке в результате нападений на объекты энергетической инфраструктуры страны в последнее время.