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Около 23 млн рублей направят на реконструкцию памятных мест в Заполярье

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В Мурманской области направят около 23 млн рублей на реконструкцию кладбищ авиаторов, погибших в годы Великой Отечественной войны, а также воинского кладбища. Об этом замгубернатора Елена Дягилева сообщила на заседании межведомственной комиссии по мониторингу состояния военно-мемориальных объектов в регионе.

По ее словам, около 8,2 млн рублей предусмотрено на реконструкцию кладбища авиаторов в Мурмашах, более 14 млн рублей — на обустройство кладбища авиаторов в поселке Шонгуй, еще 500 тыс. рублей — на реконструкцию воинского кладбища на полуострове Средний.

Средства на работы выделят из резервного фонда правительства региона. Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Чибис, пишет ИА «Би-порт».

«Субсидирование программы по реконструкции памятных мест будет продолжено. На территории Мурманской области находится более 400 объектов военной истории, и некоторые из них требуют ремонта», — заявила Дягилева.

22 июня министр обороны России Сергей Шойгу в подмосковной Кубинке принял участие в церемонии открытия Аллеи Союзников советского народа в Великой Отечественной войне. На аллее установили памятники китайским и монгольским бойцам, французам из авиаполка «Нормандия–Неман», американским военным, которые участвовали в войне еще до открытия Второго фронта.

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