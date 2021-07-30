В Германии впервые сдали смоделированный на 3D-принтере дом

В Германии сдали дом, который построили с помощью 3D-принтера. Стены заполнены бетоном и изоляционным материалом. Здание рассчитано на проживание одной семьи, передает телеканал «Известия». Площадь помещения составляет около 160 кв. м. Власти считают, что такой способ строительства станет популярным. Технология позволяет сэкономить время и оптимизировать процесс.

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