Американские эксперты оценили проблему финансового неравенства в стране

Долгов столько, что выход лишь один — все списать. Американская экономика пугает экспертов уже в самих США. Три научных центра выступили с удручающим прогнозом. Анализ провели эксперты Принстона, Гарварда и Чикаго. Работе дали говорящее название «Закредитованный спрос», передает телеканал «Известия». Проблема известная — огромный разрыв между богатыми и бедными. Но в США нет даже намека на то, что ситуация может выправиться. Бедные американцы берут всё больше кредитов. Богатые жители Штатов не успевают тратить деньги. Итог — падение совокупного спроса и платежеспособности. Ситуация развивается по принципу лавины. Изменить положение дел можно повышением налогов для богатых. Правда, власти вряд ли пойдут на индексацию сборов. В Штатах именно богатые финансируют политиков.

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