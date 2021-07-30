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Американские эксперты оценили проблему финансового неравенства в стране

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Долгов столько, что выход лишь один — все списать. Американская экономика пугает экспертов уже в самих США. Три научных центра выступили с удручающим прогнозом. Анализ провели эксперты Принстона, Гарварда и Чикаго. Работе дали говорящее название «Закредитованный спрос», передает телеканал «Известия». Проблема известная — огромный разрыв между богатыми и бедными. Но в США нет даже намека на то, что ситуация может выправиться. Бедные американцы берут всё больше кредитов. Богатые жители Штатов не успевают тратить деньги. Итог — падение совокупного спроса и платежеспособности. Ситуация развивается по принципу лавины. Изменить положение дел можно повышением налогов для богатых. Правда, власти вряд ли пойдут на индексацию сборов. В Штатах именно богатые финансируют политиков.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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