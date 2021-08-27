Чистое полотно: из чего в Индии вьют веревки

Экономика Индии продолжает восстанавливаться после спада. Производство джута — одна из старейших отраслей местной промышленности, в ней занято несколько миллионов местных фермеров. Как жители Индии возвращаются к привычным занятиям — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Getty Images/Arko Datto/Bloomberg
Индия — крупнейший производитель джута в мире, здесь насчитывается около 70 крупных фабрик. Большинство из них находится в Западной Бенгалии, на берегах реки Хугли
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Фото: Getty Images/Arko Datto/Bloomberg
Семена джута, который часто называют «золотым волокном», высаживают с апреля по май, а собирают с июля по август
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Фото: Getty Images/Arko Datto/Bloomberg
Использовать растения можно вскоре после посадки — его листья съедобны
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Фото: Getty Images/Arko Datto/Bloomberg
В высоту трава достигает 2,5 м
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Фото: Getty Images/Arko Datto/Bloomberg
Для производства джута нужен лишь внешний слой стебля
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Фото: Getty Images/Arko Datto/Bloomberg
Внутреннюю часть стебля используют для производства бумаги
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Фото: Getty Images/Arko Datto/Bloomberg
А корни, которые остаются в земле после сбора урожая, служат естественным удобрением
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Фото: Getty Images/Arko Datto/Bloomberg
Джут очень неприхотлив — ему не требуется много воды и удобрений, он устойчив к вредителям, а его стремительный рост не оставляет ни единого шанса сорнякам
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Фото: Getty Images/Arko Datto/Bloomberg
Его денежная рентабельность в два раза выше, чем у риса. Джутовое волокно отличается высокой прочностью, звуко- и теплоизоляцией, воздухопроницаемостью, оно легко смешивается как с синтетикой, так и с натуральными материалами, обладает антистатическими свойствами
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Фото: Getty Images/Arko Datto/Bloomberg
Джут — одно из самых распространенных натуральных волокон в мире. Область применения джута широчайшая — его используют в качестве утеплителя, для изготовления одежды, обуви, ковров, веревок, штор, мешков, сумок, настенных и напольных покрытий, мебели и многого другого. В последнее время его всё чаще употребляют в качестве упаковочного материла, как альтернативу полиэтиленовым пакетам
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Фото: Getty Images/Arko Datto/Bloomberg
Одна из главных проблем отрасли, которая очень органично вписывается в современную тенденцию устойчивого развития, — устаревшие технологии обработки материала
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