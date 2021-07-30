Операторы техосмотра предложили ввести гибкие тарифы на проверку авто

Цену техосмотра в России предложили устанавливать по принципу тарификации ОСАГО. С таким заявлением 30 июля на заседании общественной палаты выступили представители союза операторов техосмотра.

Как сообщает корреспондент «Известий», специалисты предлагают ввести новую методику расчета предельной стоимости проведения технического осмотра с учетом специфики каждого региона. Они предположили, что в разных регионах есть различные риски, связанные с техническим состоянием автомобиля. Таким образом, цена на осмотр тоже должна зависеть от специфики конкретного региона. По их мнению, увеличение тарифа позволит увеличить количество пунктов техосмотра, что повысит безопасность дорожного движения, а также поднимет качество услуги.

Кроме этого специалисты предложили пересмотреть саму процедуру, исключив из нее проверку тех параметров автомобиля, которые никак не влияют на безопасность дорожного движения, и перейти на международную классификацию дефектов: незначительные, серьезные и опасные.

За нарушения в области технического осмотра союз предложил привлекать к ответственности всех участников системы, начиная от собственника автомобиля и заканчивая оператором техосмотра.

15 июля сообщалось, что в МВД России предложили снижать стоимость ОСАГО или транспортный налог прошедшим технический осмотр водителям легковых автомобилей и мотоциклов. В ведомстве полагают возможным проработать меры стимулирования владельцев указанных категорий транспортных средств к добровольному прохождению процедуры технического осмотра.

В МВД призвали заинтересованные министерства и ведомства подготовить соответствующие изменения в законодательные акты РФ, регулирующие вопросы техосмотра.

Соответствующие предложения направлены в правительство Российской Федерации, сообщает начальник ГУОБДД МВД России Михаил Черников.