В Азербайджане совместное испытание вакцин показывает положительные результаты

В Азербайджане продолжается совместное тестирование вакцин. Добровольцам вводят первый компонент «Спутник V» и прививку от AstraZeneca. Сочетание препаратов показывает хорошие показатели. Результаты испытания показывают эффективность и безопасность, передает телеканал «Известия». После введения комбинированного препарата нет побочных явлений. Также у привитых не выявлены случаи заболевания коронавирусом. Тесты еще не завершены, итоги пока предварительные. Первые данные по иммуногенности опубликуют в августе.

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