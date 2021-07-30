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В Азербайджане совместное испытание вакцин показывает положительные результаты

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В Азербайджане продолжается совместное тестирование вакцин. Добровольцам вводят первый компонент «Спутник V» и прививку от AstraZeneca. Сочетание препаратов показывает хорошие показатели. Результаты испытания показывают эффективность и безопасность, передает телеканал «Известия». После введения комбинированного препарата нет побочных явлений. Также у привитых не выявлены случаи заболевания коронавирусом. Тесты еще не завершены, итоги пока предварительные. Первые данные по иммуногенности опубликуют в августе.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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