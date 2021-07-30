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СК начал проверку по факту гибели подростка на реке в Томске

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Следственный комитет Томской области организовал проверку по факту гибели 15-летнего мальчика, который утонул в реке Томь в областном центре. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Трагедия произошла 29 июля в районе Коммунального моста. По предварительным данным, двое подростков в возрасте 15 лет решили перейти реку вдоль опор. На середине реки одного из мальчиков снесло под воду. Он утонул, пишет РИА «Томск».

Как выяснилось, молодой человек не умел плавать. Его тело до сих пор не обнаружили.

СК организовал проверку, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Также будет дана оценка действиям должностных лиц администраций Кировского района и города, не установивших запрещающих купание знаков.

21 июля в Муслюмово (Республика Татарстан) во время купания в реке Ик утонул 14-летний мальчик. По предварительным данным, подросток отправился на реку с двумя друзьями.

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