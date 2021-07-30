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Суд Лос-Анджелеса отклонил ходатайство по делу Харви Вайнштейна

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В Лос-Анджелесе суд отказался отменить три пункта обвинения по делу Вайнштейна. Ходатайство ранее подавали адвокаты продюсера. Харви Вайнштейн не признал себя виновным в изнасилованиях на новом процессе по его делу, передает телеканал «Известия». Защита утверждала, что по ряду эпизодов истек срок давности. В марте 2020 года продюсера приговорили к 23 годам тюрьмы. В октябре прокуратура предъявила новые обвинения по делу. Теперь Вайнштейну грозит до 140 лет тюрьмы.

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