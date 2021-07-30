Рейд по выявлению нетрезвых водителей пройдет в Москве

Столичная Госавтоинспекция проведет рейд по проверке водителей на состояние опьянения. Об этом 30 июля сообщает пресс-служба ведомства.

«В целях профилактики и пресечения грубых нарушений Правил дорожного движения, начиная с вечера 30 по 31 июля 2021 года на территории города Москвы пройдет профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель», — говорится в сообщении Госавтоинспекци Москвы.

В ведомстве призвали участников дорожного движения не оставаться равнодушными к проблеме нетрезвого вождения и сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно и создают опасность для себя и окружающих.

30 июня в Управлении ГИБДД Москвы провели анализ аварийности с участием нетрезвых водителей и составили «антирейтинг» округов, где наиболее часто регистрируются ДТП с участием нетрезвых водителей.

Так, с января по май 2021 года больше всего дорожно-транспортных происшествий с нетрезвыми водителями произошло на территории Северного округа столицы. Всего зарегистрировано 17 аварий, что на 6% ниже показателей прошлого года.

Второе место разделили Восточный и Южный округа — в каждом из них за рассматриваемый период зарегистрировано по 16 ДТП. Данные показатели тоже снизились по сравнению с прошлым годом на 36% и 24% соответственно.

В Юго-Западном округе произошло 15 аварий с нетрезвыми водителями (–12% по сравнению с прошлым годом), по 14 ДТП — в Западном и Юго-восточном округах Москвы (–13% и –30% соответственно). В Северо-Восточном округе, зафиксированы 13 ДТП, что на 19% ниже, чем в прошлом году.