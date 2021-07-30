В небе над Поволжьем прошли учения по дозаправке ракетоносца Ту-95

Сложнейшая воздушная операция в небе над Поволжьем. Военные летчики отработали передачу топлива в воздухе, сообщает телеканал «Известия». Дозаправщик Ил-78 наполнил бак стратегического ракетоносца Ту-95. Операция прошла на скорости 600 км/ч на высоте 6 тыс. м. Кроме того экипаж попрактиковался в стрельбе из кормовых пушек и патрулировании местности.

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