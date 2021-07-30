Прямой эфир
Спорт
Российский боксер Замковой вышел в полуфинал Олимпиады в Токио
Общество
Попова призвала ускорить вакцинацию от коронавируса в России
Общество
Проверки соблюдения масочного режима в транспорте Москвы продолжатся
Общество
Власти Москвы выделили 5 млрд рублей на поддержу малого и среднего бизнеса
Общество
Первую партию воды добыли из источников под Азовским морем
Спорт
Теннисисты Павлюченкова и Рублев вышли в финал Олимпиады в миксте
Общество
Попова заявила о стабилизации ситуации с COVID-19 в Московском регионе
Спорт
Российский дзюдоист Башаев завоевал бронзовую медаль на ОИ

В небе над Поволжьем прошли учения по дозаправке ракетоносца Ту-95

0
Выделить главное
вкл
выкл

Сложнейшая воздушная операция в небе над Поволжьем. Военные летчики отработали передачу топлива в воздухе, сообщает телеканал «Известия». Дозаправщик Ил-78 наполнил бак стратегического ракетоносца Ту-95. Операция прошла на скорости 600 км/ч на высоте 6 тыс. м. Кроме того экипаж попрактиковался в стрельбе из кормовых пушек и патрулировании местности.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021