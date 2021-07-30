Мост Малиновского открыли в Ростове-на-Дону после ремонта

В Ростове-на-Дону с пятницы, 30 июля, открыт для проезда легковых автомобилей мост на улице Малиновского. Стал доступен новый пролет моста. Движение возможно в обе стороны.

Грузовой транспорт сможет ездить по переправе только после завершения всех работ. Общественный транспорт курсирует по ранее утвержденным схемам.

Полностью строительство планируют завершить к концу лета. Гарантированный срок эксплуатации — 25 лет.

RostovGazeta напоминает, что мост закрыли на ремонт 4 января из-за его аварийного состояния. В апреле сообщалось, что прокуратура выявила многочисленные нарушения при строительстве моста.