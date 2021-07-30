Летняя академия Петербургского дома музыки открылась на побережье Ялты

В Крыму, на побережье Ялты, открыла свои двери Летняя академия Петербургского дома музыки, которая может перевернуть представление об искусстве и сделать из любого своего ученика легенду сцены. Добиться совершенства молодым музыкантам помогают педагоги мирового уровня, в числе которых и художественный руководитель Петербургского дома музыки Сергей Ролдугин.

Среди учеников академии — победитель престижных международных конкурсов Григорий Филипченко, а также Арсения Сибилева, которая оттачивает программу для конкурса скрипачей имени Паганини в Генуе.

«Это стало возможным в основном благодаря Санкт-Петербургскому дому музыки и тому, что Сергей Павлович Ролдугин дал мне итальянскую скрипку. И я думаю, без нее я бы просто не прошла на этот конкурс», — делится впечатлениями скрипачка.

Достичь идеального исполнения ученикам академии помогает и живопись. Так, один из студентов — Владислав Федоров — смог почувствовать Клода Дебюсси благодаря занятиям у мольберта.

«Благодаря пониманию — свет, тень, контраст — сразу же возникли в голове какие-то новые образы по отношению к той музыке, которую я играю на инструменте», — отметил он.

Попасть в летнюю академию мечтают таланты со всего мира.

«Что называется, не верят рассказам. Они говорят, неужели это так? Что, это бесплатно? Это курорт великолепный, это дорога, это преподавание, это концерт в конечном счете. Этого не может быть. И всё за просто так?» — рассказывает сам Сергей Ролдугин.

И главное — здесь есть концерт, ведь без опыта выступления на сцене добиться успеха невозможно. Маэстро Сергей Ролдугин сам показывает, к чему нужно стремиться.