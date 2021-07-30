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Плату за посещение природных парков увеличили в Волгоградской области

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В Волгоградской области установили новую плату за посещение особо охраняемых природных территорий регионального значения. Ее также будут взимать с тех, кто не проживает в местных населенных пунктах.

Как говорится в постановлении регионального комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, если сейчас плата за вход составляет 57,3 рубля, то с 9 августа она будет уже 63,5 рубля.

Власти объяснили это повышением прожиточного минимума для трудоспособного населения области до 12 702 рублей. Стоимость посещения природного парка не должна превышать 0,5% от этой величины.

Бесплатно на особо охраняемых природных территориях могут находиться владельцы или арендаторы местных земельных участков, рабочие, ученые, силовики, госслужащие и граждане, проезжающие транзитом. Льгота также распространяется на волонтеров, но только на время конкретной акции, сообщает ИА «НовостиВолгограда.Ру».

В начале июня экологи заявляли, что во всех местных лесничествах массово сохнут хвойные деревья. Причины не установлены.

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