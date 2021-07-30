Тагильская компания построит очистные сооружения для УВЗ

Компания из Нижнего Тагила, ООО «Горсвет-НТ», будет подрядчиком на строительстве очистных сооружений в двух цехах концерна «Уралвагонзавод». Сумма контракта составляет 78,5 млн рублей.

Как пишет ТагилСити.Ру, заявление об участии в аукционе подала только одна организация, закупку признали несостоявшейся. Сейчас компания-заказчик, «УБТ-сервис», ведет переговоры о снижении цены контракта.

По словам директора «УБТ-сервис» Гаджи Абдулова, очистные сооружения не достроили в 2013 году, их необходимо восстановить.

Работы планируется закончить до 30 сентября. Это необходимо для того, чтобы снизить нагрузку на общезаводские очистные сооружения УВЗ.