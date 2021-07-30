Расписание автобусов из Петропавловска изменят из-за нехватки мест

Расписание междугородних автобусов, следующих из Петропавловска-Камчатского в Вилючинск, могут изменить. Это произойдет, если проверка регионального минтранса выявит нехватку мест в час пик.

С просьбой пересмотреть расписание в ведомство обратились жители Вилючинска. Они рассказали, что в час пик в автобусах не хватает сидячих мест, а в выходные из Петропавловска невозможно вечером уехать.

В министерстве прошло совещание с перевозчиками по этому вопросу. Однако предприниматели заявили, что заполняемость автобусов невысокая, поэтому смысла вводить дополнительные рейсы они не видят. Также, по их данным, на сокращение пассажиропотока влияет работа специальных автобусов для студентов в учебное время.

По этой причине министерство организовало проверку заполняемости на определенных маршрутах. Специалисты также планируют проанализировать загрузку автобусов за июль этого года, пишет ИА KamchatkaMedia.