Прямым рейсом из Токио прилетели стрелки Черноусов и Галашина

Прямым рейсом из Токио прилетели стрелки Артем Черноусов и Анастасия Галашина. Артем Черноусов с Виталиной Бацарашкиной выиграли серебряную награду в соревнованиях смешанных команд в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м, передает телеканал «Известия». Анастасия Галашина стала первой российской спортсменкой, завоевавшей медаль игр, у нее тоже серебро.

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