Баскетболист Илья Карпенков вернулся в Екатеринбург из Токио. В аэропорту Кольцово спортсмена встретили болельщики, передает телеканал «Известия». Карпенков в составе сборной ОКР завоевал первые в истории олимпийские серебряные награды в баскетболе 3x3 в Токио. Во время игры у спортсмена порвалась кроссовка. После недели отдыха баскетболист снова приступит к тренировкам.

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