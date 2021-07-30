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В Бразилии загорелся главный киноархив с уникальными произведениями

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Пожар начался в главном киноархиве Бразилии — одном из павильонов Cinemateca Brasileira, расположенной в Сан-Паулу. Об этом в пятницу, 30 июля, сообщает национальная газета Globo.

Как уточнили в пожарной охране, сведений о пострадавших в результате распространения пламени не поступало.

К борьбе с огнем были привлечены 11 машин пожарной части. Задача огнеборцев — не допустить распространения огня на большую территорию.

Дополнительно отмечается, что еще в апреле официальные лица Бразилии выпустили манифест, в котором содержалось предупреждение о риске возникновения возгорания в здании. Отмечается, что в синематеке хранится более 200 тыс. катушек пленки, пишет Exame.

На счету главного киноархива страны за 74 года его существования числятся четыре пожара. Последнее возгорание датируется февралем 2016 года. В результате него огонь уничтожил около 500 произведений. Многие из представленных материалов киноархива уникальны и не имеют копий.

Ранее, в начале июля, стало известно о том, что в результате взрыва на одной из заправок бразильского штата Сан-Паулу пострадали 15 человек.

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