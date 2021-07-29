Звездный переулок отремонтируют в Тамбове до октября

В Тамбове к концу сентября планируют завершить ремонт Звездного переулка, являющегося одной из периферийных улиц. Об этом сообщает городская администрация.

По данным властей, в переулке приведут в порядок пешеходные зоны и проезжую часть. Ранее асфальта в этой точке города никогда не было, пишет ИА «ОнлайнТамбов.ру».

Дорожники начали выполнять ремонт не только проезжих частей, но и тротуаров только с этого года. Также ведется обновление уличных светильников. Контроль за работами осуществляют сотрудники профильных ведомств и местные жители.

В общей сложности в этом году в Тамбове намерены отремонтировать около 50 дорог.

В июне сообщалось, что на дорожный ремонт в Тамбове дополнительно направили 68,1 млн рублей, которые получилось сэкономить при проведении торгов. На каждом участке дорожники уложат новое асфальтовое покрытие, обустроят тротуары, нанесут разметку, установят новые знаки, а также энергосберегающие и энергоэффективные светильники.