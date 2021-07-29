Московский суд оштрафовал Google на 3 млн рублей. Причиной такого решение стало то, что компания отказалась локализовать данные своих пользователей в РФ, сообщает телеканал «Известия». Это первое подобное наказание, вынесенное Google. Максимальный штраф, согласно КоАП РФ, для юрлица составляет 6 млн рублей.

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