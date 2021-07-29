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В ЦБ рассказали об обманных схемах телефонного «майнинга» криптовалют

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Популярность криптовалют привлекает всё больше мошенников. О новых способах обмана рассказали в Центробанке. Жертвам предлагают «майнить» с помощью телефона. Многие пользователи не знают, что метод технически невозможен. Кроме того, приобрести валюту можно только переводом средств на личный счет преступников, передает телеканал «Известия». Мошенники продвигают ARTR, якобы пользующуюся спросом в Прибалтике. Однако вместо ликвидного актива жертва получает лишь цифры в личном кабинете. Artery Network Corporation активно раскручивается в Instagram. В Центробанке напомнили, что шансов вернуть потраченные на псевдокриптовалюту деньги нет.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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