Lada Largus получит новую медиасистему

В базе «Федерального института промышленной собственности» 27 июля появился патент на панель мультимедийного устройства. Патентообладателем является АО «АвтоВАЗ».

Судя по изображениям, речь идет о информационно-развлекательном комплексе Lada Enjoy Pro, который предназначен для установки на автомобили семейства Lada Largus. Сроки выхода Largus с Enjoy Pro пока неизвестны.

Мультимедийная система Lada Enjoy Pro обеспечивает интеграцию смартфона, поддерживает интерфейсы Apple CarPlay и Android Auto, а также предоставляет доступ с сервисам «Яндекса».

Звук Lada EnjoY Pro был настроен с учетом архитектуры и объема салона каждой модели Lada, в которой он будет использоваться.

Загрузка операционной системы и приложений начинается сразу после того, как пользователь нажимает на брелоке кнопку «открыть дверь».

Кроме того, система завершает работу не с момента отключения зажигания, а только с открытием двери водителя, что, например, дает возможность дослушать любимую музыку или закончить телефонный разговор уже после остановки двигателя автомобиля.

Управление всеми основными функциями Lada Enjoy Pro будет осуществляться не только через сенсорную поверхность, но и при помощи кнопок на руле или через голосового помощника.

8 июля сообщалось, что АвтоВАЗ планирует в ближайшие пять лет начать выпуск автомобилей с турбированным двигателем. Речь идет о 150-сильном турбомоторе объемом 1,3 л. Сейчас такие моторы ставят на машины марки Renault — кроссоверы Arkana, Duster и Kaptur.