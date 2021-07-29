Volkswagen представила новый кросс-купе Taigo

Немецкая компания Volkswagen представил новый купе-кроссовер Taigo. Модель разработана для европейского рынка. Об этом 29 июля сообщает пресс-служба бренда.

В основе автомобиля лежит платформа MQB-A0, на которой построен компактный кроссовер T-Cross. Длина модели составила 4260 мм, ширина — 1750 мм, а высота 1490 мм. Размер колесной базы равен 2560 мм.

Салон практически полностью повторяет интерьер обновленного хетчбэка Volkswagen Polo для Европы, представленного весной нынешнего года. В частности, речь идет о той же виртуальной приборной панели, сенсорном блоке управления климатической установкой, а также о мультимедийном комплексе MIB3 с 6,5- или 9,2-дюймовым дисплеем.

Новый Volkswagen Taigo получил 1,0-литровый турбомотор мощностью 95 и 110 л.с. Также модель получила 1,5-литровый четырехцилиндровый мотор выдающий 150 л.с. Коробки передач — пяти- и шестиступенчатые механические, а также семидиапазонный «робот» с двумя сцеплениями.

В состав доступного оснащения вошли светодиодные матричные фары с автоматическим управлением дальним светом, 18-дюймовые колеса, беспроводная зарядная станция для смартфона, а также ряд современных ассистирующих водителю систем.

Выпуск автомобиля наладят на испанском заводе Volkswagen. Продажи кроссовера Taigo начнутся в начале 2022 году.

7 июня сообщалось, что «Фольксваген Груп Рус» подписала меморандум о намерениях с правительством Калужской области о производстве турбированного бензинового двигателя 1.4 TSI на своем заводе в Калуге с 2024 года.

Новый двигатель мощностью 150 л.с. будет выпускаться совместно с производимым на данный момент мотором 1.6 MPI.