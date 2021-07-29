Спамеры атаковали обращавшихся в госорганы россиян

Мошенники начали звонить людям сразу после обращения в госорганы. Спамеры предлагают свою помощь для решения проблем, с которыми обращался человек. Среди ведомств, куда звонили люди, ПФР, «Госуслуги», Минфин и Банк России, сообщает телеканал «Известия». Этот новый вид мошенничества стал распространяться с июля. Сейчас на такие звонки приходится уже 10% всех жалоб, которые отслеживает проект «Мошеловка», запущенный ОНФ. Специалисты предполагают, что злоумышленники пользуются утечкой на телефонной станции.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.