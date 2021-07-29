В России предложили отменить лицензирование УК

В России хотят отменить лицензирование управляющих компаний (УК). Объединения обяжут вступать в саморегулируемые организации. Новые правила помогут очистить рынок от сомнительных фирм. На управление домами жалуются почти 12% россиян. 15% респондентов недовольны содержанием и ремонтом зданий, сообщает телеканал «Известия». Лицензирование вводили семь лет назад из-за неразберихи в отрасли. На рынке было много мошенников, регистрирующих фирмы в офшорах. Саморегулируемые организации (СРО) возьмут в свои ряды только проверенные компании. Предприятиям окажут мощную юридическую поддержку. Оплата долгов произойдет из общего бюджета объединений. Сейчас любой штраф УК гасит из средств собственников.

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