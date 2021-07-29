Президент России Владимир Путин поручил ускорить процесс выплат семьям с детьми. Денежная помощь приурочена к началу нового учебного года, сообщает телеканал «Известия». Поддержку окажут семьям с детьми от 6 до 18 лет, инвалидам от 18 до 23 лет, а также продолжающим обучение. Сообщается, что подано почти 12,5 млн заявлений на получение школьных выплат. Кроме того, Путин поручил расширить список школ, нуждающихся в капремонте. В рамках этой работы в течение нескольких лет ежегодно должны были реконструировать 700 зданий. Президент распорядился удвоить число школ в списке на капремонт,

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