Астрономы впервые обнаружили свет за черной дырой. Странные вспышки оказались отражением. Отблески увидел астрофизик Стэнфордского университета Дэн Уилкинс. Дыра находилась на расстоянии 800 млн световых лет от Земли, сообщает телеканал «Известия». Световые эхо соответствовали отраженным лучам от обратной стороны черной дыры. Свет виден из-за искривления пространства. Сами лучи не могут выходить из дыры: она их поглощает.

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