Глава ВЦИОМ рассказал о доверии россиян к отечественным вакцинам

«Вакцинная война» очень сильно повредила вакцинации в России, сообщил в интервью «Известиям» генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

«Дело даже не в критике «Спутника» или «ЭпиВакКороны». Критика Moderna, Pfizer и прочих иностранных вакцин снизила доверие людей к вакцинам вообще. Если критикуют одну вакцину, это рикошетом бьет по всем остальным», — отметил Валерий Федоров.

Он также подчеркнул, что в России есть те, кто «хотел бы уколоться Moderna или Pfizer, если бы такая возможность была». При этом, опросы показывают, что наши люди доверяют «Спутнику». «Они еще и гордятся тем, что мы смогли одними из первых такую вакцину создать. Все хотят гордиться российской вакциной! Но вот применять ее к себе готовы не все», — подчеркнул глава ВЦИОМа.

«Если интересно мое личное мнение, то оно таково: «информационные войны» надо заканчивать как можно быстрее и взаимно признавать препараты. Надо давать людям возможность прививаться разными вакцинами — если хотят иностранными, то и ими тоже, но уже за свои деньги», — подчеркнул Валерий Федоров.

Также в ходе беседы глава ВЦИОМ перечислил самые популярные туристические направления россиян, рассказал о ходе предвыборной кампании и назвал шансы малых партий на прохождение в Госдуму.

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