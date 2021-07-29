«СОГАЗ» стал лидером рейтинга страховых компаний в России

Лидером по самым надежным страховым компаниям в России стала группа «СОГАЗ» с кредитным рейтингом от S&P на уровне BBB. Список с соответствующими данными в четверг, 29 июля, предоставил Forbes.

Как уточняется в сообщении, в перечень страховых компаний вошли организации, которые вели свою деятельность на 1 июня 2021 года, и в совокупности их количество оценивается в 151 группу, однако в самом рейтинге указаны 100 компаний. По показателям суммы собранных премий, участники рейтинга занимают 98% рынка.

За лидирующей страховой компанией «СОГАЗ» следуют такие группы, как СК «Альянс» и «АльфаСтрахование».

Ранее, 5 июля, представители рынка рассказали «Известиям» о резком увеличении страховых выплат больным коронавирусом россиян: так, в I квартале текущего года соответствующие показатели отметились приростом в 8%, что превышает показатель за весь 2020 год. В качестве причин данной тенденции указывается рост заболеваемости, активные продажи договоров и усиление контроля Центрального банка на фоне большого количества отказов в покрытии.