Умер основатель и басисит рок-группы группы ZZ Top

Бас-гитарист американской рок-группы ZZ Top Дасти Хилл скончался в возрасте 72 лет. Об этом в среду, 28 июля, пишет группа на своей странице в Facebook.

«Мы опечалены известиями о том, что наш товарищ Дасти Хилл скончался во сне в своем доме в Хьюстоне. Нам, вместе с легионом поклонников ZZ Top по всему миру, будет недоставать твоего неизменного обаяния и доброго нрава», — говорится в сообщении.

Незадолго до кончины Хилла музыканты сообщили о том, что он прервал турне, чтобы разобраться с травмой бедра. Связано ли это с его смертью, неизвестно.

Дасти Хилл родился в Техасе в 1949 году, в конце 1960-х музыкант стал сооснователем и бессменным участником блюзового трио ZZ Top, пишет kp.ru. Группа выступала в одном составе практически со времени своего основания.

В 2004 году участники коллектива стали членами Зала славы рок-н-ролла. Условием попадания туда является 25 лет с момента выхода первого альбома группы или исполнителя.