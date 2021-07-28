Россия предложила провести встречу министров «ближневосточного квартета»

Россия призвала участников «ближневосточного квартета» провести встречу «четверки» на уровне министров. Об этом в среду, 28 июля, заявил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза.

«Мы намерены продолжить усилия по активизации деятельности «квартета», призываем наших коллег по «четверке» рассмотреть наши известные инициативы, в том числе по проведению министерской встречи, а также консультаций в расширенном формате с участием региональных государств», — сказал он.

По словам Полянского, Россия рассчитывает на поддержку данного предложения со стороны международного сообщества.

Он отметил, что в качестве главных задач в урегулировании палестино-израильского конфликта Москва видит закрепление договоренностей о прекращении огня, а также оказание срочной гуманитарной помощи всем пострадавшим жителям сектора Газа.

При этом Полянский указал на важность проявления обеими сторонами сдержанности, а также обратил внимание на необходимость отказа от односторонних шагов и провокационных действий.

«Прежде всего, это касается насильственного выселения палестинцев, экспроприации домов и земельных участков, строительства поселений, произвольных арестов и любых проявлений насилия», — добавил первый заместитель постпреда.

Накануне более двухсот палестинцев пострадали в результате столкновений с израильскими военнослужащими, один был застрелен сотрудниками пограничной полиции Израиля.

За день до этого не менее 146 палестинцев получили ранения в населенном пункте Бейта возле города Наблус (Шхем) на западном берегу реки Иордан во время протестов.

С конца мая жители южных районов провинции Наблус проводят шествия в направлении вершины горы Сбейх в районе Бейта из-за строительства израильского поселения. Полиция еврейского государства препятствует проведению палестинцами демонстраций, применяя против них силу.

В МИД России подчеркивали, что Россия как постоянный член Совбеза ООН и участник квартета посредников по ближневосточному урегулированию (РФ, США, Евросоюз и ООН) «продолжит энергичные усилия в интересах скорейшего возобновления прямых переговоров между израильтянами и палестинцами в целях комплексного урегулирования фундаментальных вопросов окончательного статуса».