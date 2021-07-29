Первая в России лоукост-авиакомпания была создана 15 лет назад. С тех пор невезений и провалов на этом поприще было больше, чем успехов: фальстарт первопроходца «Скай Экспресс», неудача «Авиановы», сбитый санкциями на взлете «Добролет». Наконец, появился долгожданный успешный проект «Победа». Желающих попробовать свои силы в этой сфере всё еще много: в лоукостеры метят Utair и Smartavia, организовать лоукост-рейсы пробовали «Уральские авиалинии», запустить такой эксперимент планирует Red Wings. И вот еще одна заявка — от группы S7.

Момент для старта — лучше не придумаешь. Рынок только начал уверенный восстановительный рост, новые воздушные суда еще можно законтрактовать по низкой ставке, летный состав также пока не пугает своими зарплатными ожиданиями. При этом практически все конкуренты закредитованы. Начать с чистого банковского счета, с опорой на инвестиции со стороны акционера очень заманчиво. Риск, конечно, есть — никто не знает, даст ли коронавирус еще один (или даже не один) бой человечеству. Но ход уже сделан — до первого полета остался год.

Пандемия — не единственная проблема для нового игрока. Практически все российские авиакомпании по мировым меркам — лоукостеры, если считать себестоимость пассажирокилометра в центах. Все научились продавать билеты без включенного в стоимость багажа, питания, по невозвратным тарифам, практически все умеют зарабатывать на дополнительных услугах. Для того чтобы новый проект «взлетел», нужно совершить качественный рывок. Эффективный монопарк, рыночная ниша с умеренной конкуренцией, отлаженные бизнес-процессы, поддержка других участников группы S7 — это хороший фундамент.

Сегодня в структуре издержек российских авиакомпаний расходы на топливо и лизинг — в первых строках. Новые самолеты отличаются высокой топливной эффективностью в пересчете на кресло-километр, а удачный момент для заключения сделки на поставку авиатехники вкупе с эффектом масштаба (а группа S7 — это весомый игрок) дают возможность рассчитывать на скидки со стороны лизингодателей. Цены на авиакеросин в целом уравнивают всех перевозчиков, но и тут можно экономить — хеджируя цены, закупая топливо на бирже.

Межрегиональные перевозки сегодня очень активно осваивают эксплуатанты самолетов Sukhoi Superjet 100 и менее вместительных региональных авиалайнеров. Меры поддержки продаж новых отечественных самолетов вместе с механизмом субсидирования межрегиональных перевозок согласно постановлению правительства № 1242 создали новый рынок, на котором успешно работают «Азимут», Red Wings и другие компании. Лоукостеру нужно будет решить математическую задачу: будет ли сумма эффективности 186-местных новых самолетов и отлаженной бизнес-модели перевешивать животворящую силу бюджетных субсидий, позволяющих зарабатывать на априори менее эффективных машинах емкостью 50–100 мест? Если расчеты менеджмента S7 верны, можно будет приходить в региональные минтрансы и говорить: «Не надо софинансировать полеты между регионами, мы будем возить в разы больше пассажиров по тем же тарифам и не попросим у вас ни копейки. Просто убедите свои аэропорты дать нам скидки». Это предложение, от которого трудно отказаться. Следовательно, конкуренцию со стороны компаний, которые работают только благодаря субсидиям, можно ослабить. Правда, придет момент, когда правительство начнет поддерживать продажи отечественных самолетов МС-21, и конкурентная среда может снова измениться. Но пока у S7 есть время, чтобы занять свою нишу.

Весомым конкурентным преимуществом может стать мощная IT-платформа. S7 умеет делать продающие сайты и приложения, работает с технологией блокчейн и в целом восприимчива к новациям. Вдобавок ко всему в группе компаний есть свой провайдер услуг по техническому обслуживанию и ремонту (ТОиР) авиатехники, который хорошо знаком с самолетами A320neo; есть свой учебный центр. Это означает, что многие услуги новая авиакомпания сможет получить на выгодных условиях и с гарантированным уровнем качества.

Создание лоукост-перевозчика — рискованный шаг, но даже если что-то пойдет не так, у группы S7, возможно, есть «план Б». Новые самолеты для лоукостера схожи с существующим парком S7 Airlines, у которой уже есть три десятка A320neo, и могут быть переданы туда. Новой компании нужны пилоты — и им тоже может найтись работа в S7 Airlines. Поэтому в условиях, когда рынок оживает, эксперименты акционеров группы отнюдь не выглядят игрой в русскую рулетку.

Автор — исполнительный директор агентства «АвиаПорт»

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