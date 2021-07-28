Прямой эфир
Мир
Турция заявила о намерениях наладить добычу газа в Черном море к 2023 году
Мир
Бывшего президента Сальвадора объявили в международный розыск
Мир
Сирийские ПВО в провинции Хама уничтожили беспилотник боевиков
Мир
Россия предложила провести встречу министров «ближневосточного квартета»
Мир
США отказались снимать санкции в отношении Ирана
Мир
Зеленский уволил начальника генштаба Корнийчука
Мир
Тихановская попросила Байдена помочь Белоруссии «перейти к демократии»
Культура
Петроглифы Карелии внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
Общество
В Подмосковье медики вылечили 101-летнюю женщину от COVID-19

В Минтруда заявили о приближении к допандемическим показателям занятости

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия вплотную приблизилась к допандемическим показателям занятости. Об этом в среду, 28 июля, сообщила замминистра труда и социальной защиты Елену Мухтиярову.

Всё по местам: Росстат назвал регионы с высокой и низкой безработицей
По данным статистики, больше всего нетрудоустроенных в России на Северном Кавказе, в Тыве и на Алтае

«Несмотря на то, что в летний период деловая активность традиционно ниже, найм новых сотрудников достаточно активен. Сказывается как общий подъем деловой активности, так и эффективность по поддержке занятых. Мы вплотную приблизились к допандемическим показателям», — приводят «РИА Новости» слова Мухтияровой.

Она добавила, что и число предложений в региональных службах занятости также выросло.

«За полгода объем предложения вырос на 25% — с 1,74 миллиона позиций на конец 2020 года до 2,19 миллиона», — отметила замминистра.

Отмечается, что наиболее востребованы квалифицированные рабочие в области промышленности, строительства и транспорта — более 460 тыс. вакантных позиций. На долю операторов производственных установок, сборщиков и водителей сейчас приходится более 290 тыс. вакансий, на специалистов высшего уровня квалификации — 245 тыс.

В министерстве добавили, что число официально зарегистрированных безработных в России снизилось до 1,11 млн человек, это на 60% меньше по сравнению с началом 2021 года.

На удаленке в России продолжают трудиться чуть более 5% работников, заключили в ведомстве.

5 июля стало известно, что уровень безработицы в России на протяжении 2021 года устойчиво снижается. Кроме того, в стране также наметилась устойчивая тенденция по сокращению граждан, получающих выплаты по безработице. Так, с начала года число россиян, официально получающих пособия по безработице, уменьшилось с 1,14 млн до 793 тыс. человек.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021