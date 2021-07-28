В Минтруда заявили о приближении к допандемическим показателям занятости

Россия вплотную приблизилась к допандемическим показателям занятости. Об этом в среду, 28 июля, сообщила замминистра труда и социальной защиты Елену Мухтиярову.

«Несмотря на то, что в летний период деловая активность традиционно ниже, найм новых сотрудников достаточно активен. Сказывается как общий подъем деловой активности, так и эффективность по поддержке занятых. Мы вплотную приблизились к допандемическим показателям», — приводят «РИА Новости» слова Мухтияровой.

Она добавила, что и число предложений в региональных службах занятости также выросло.

«За полгода объем предложения вырос на 25% — с 1,74 миллиона позиций на конец 2020 года до 2,19 миллиона», — отметила замминистра.

Отмечается, что наиболее востребованы квалифицированные рабочие в области промышленности, строительства и транспорта — более 460 тыс. вакантных позиций. На долю операторов производственных установок, сборщиков и водителей сейчас приходится более 290 тыс. вакансий, на специалистов высшего уровня квалификации — 245 тыс.

В министерстве добавили, что число официально зарегистрированных безработных в России снизилось до 1,11 млн человек, это на 60% меньше по сравнению с началом 2021 года.

На удаленке в России продолжают трудиться чуть более 5% работников, заключили в ведомстве.

5 июля стало известно, что уровень безработицы в России на протяжении 2021 года устойчиво снижается. Кроме того, в стране также наметилась устойчивая тенденция по сокращению граждан, получающих выплаты по безработице. Так, с начала года число россиян, официально получающих пособия по безработице, уменьшилось с 1,14 млн до 793 тыс. человек.